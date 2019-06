Kijken: de nieuwe trailer van het állerlaatste seizoen ‘Orange is the New Black’

Het zevende en laatste (*snik) seizoen van de hitserie ‘Orange is the New Black’ staat eindelijk voor de deur! Vanaf 26 juli kun je je een weekend opsluiten om het einde van de show te bingen. Eerder kregen we deze promo van het laatste seizoen al te zien. Nu is er finally de volledige trailer.

Spoilers!

Piper is vrij en probeert haar plaats in de samenleving terug te vinden. Sophia voorziet haar alvast van een nieuwe look voor een frisse start. Alex zit nog steeds in de gevangenis samen met andere oude bekenden die zijn opgedeeld in drie groepen. De beige, blauwe en roze pakken. Nadat we in het vorige seizoen vooral ingingen op het verhaal van de nieuwe inmates, Carol en Barb, keren we nu dus weer terug naar onze favoriete personages die we al sinds het eerste seizoen volgen.

Lees ook

Bende gij een wout? Nieuwe details over tweede seizoen Netflix-serie ‘Undercover’

Spin-off

Voor wie maar geen genoeg kan krijgen van de dames van Litchfield is er nog hoop na dit slotseizoen. Er wordt namelijk al gesproken over een eventuele spin-off. Kevin Beggs, directeur van Lionsgate TV Group, zegt: “We stoppen op een hoogtepunt. We zijn al in gesprek en als het moment aanbreekt, zullen we verder praten over een mogelijk vervolg.”

Het zevende en laatste seizoen van Orange is the New Black is vanaf 26 juli te zien op Netflix.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Superguide | Beeld: Still