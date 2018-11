Series met vampieren en weerwolven zijn er in overvloed. Hartstikke leuk, maar is het niet eens tijd voor een ander spannend wezen uit het bovennatuurlijke spectrum? Netflix vond van wel en lanceert over een paar weken Tidelands, een serie over een kustdorpje dat bewoond wordt door mysterieuze wezens.

Vloek

In Tidelands keert ex-gedetineerde Cal McTeer terug naar het vissersdorpje waar ze is opgegroeid. Net als ze haar leven weer op de rails denkt te hebben, spoelt er een lijk aan op het strand. Dit zet een reeks gebeurtenissen in gang die de bewoners van het plaatsje in een heel ander daglicht zetten. En ook Cal blijkt niet veilig voor de vloek die het dorpje al eeuwen in de greep houdt…

Sirene

Tidelands introduceert een ras dat half mens en half sirene is. Sirenes zijn halfgodinnen uit de Griekse mythologie die schippers de dood in lokten met hun verleidelijke gezang. Ondanks de originele insteek, doet de sfeer van de trailer ons wel denken aan series als True Blood. Maar nu die serie alweer bijna vijf jaar van de buis is, wordt het eigenlijk wel weer tijd voor een lekker duistere thriller-reeks vol bovennatuurlijke creaturen. Voeg daarbij de fraaie Australische setting en we hebben weer iets om naar uit te kijken komende winter!

Tidelands is vanaf 14 december te zien bij Netflix. Bekijk de trailer in onderstaande video.

Bron: Superguide | Beeld: Still