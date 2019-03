Netflix gooit trailer Madeleine McCann-docu online (en je kunt ‘m al bijna bingen!)

In 2007 verdween de 3-jarige Madeleine McCann. Nu, twaalf jaar later, is er nog steeds geen spoor van het meisje te bekennen. In de nieuwe documentairereeks ‘The disappearance of Madeleine McCann’ van Netflix wordt haar verdwijning uitvoerig onderzocht en zien we hoe de politie met de verdwijning omgaat, wat het met de ouders doet en wat er eventueel met haar gebeurd kan zijn.

Hou je vrijdagavond vrij

Vandaag heeft Netflix de allereerste trailer van de achtdelige docu-reeks – een must watch voor fans van Making a Murderer – online gegooid, met daarbij óók de verschijningsdatum. En die is sneller dan je denkt. Al op vrijdag 15 maart kun je beginnen met bingen!

Theorieën en interviews

De trailer geeft vast een voorproefje van wat er aan bod komt in reeks. Zo wordt er onder andere een theorie besproken die stelt dat Maddie nog leeft en in handen van mensensmokkelaars is. Ook is er grote hoop dat met nieuwe technologieën de politie er alsnog achter komt wat er nu precies gebeurd is toen ze verdween. Daarnaast is de Portugese politieman Goncalo Amaral te zien in de docu. Hij is door de ouders van Maddie aangeklaagd nadat hij ze ervan beschuldigde hun dochter gedood te hebben. Ook wordt de man die verdacht werd van de ontvoering van het meisje en ‘onterecht’ vastzat aan het woord gelaten.

Boze ouders

De ouders van Maddie zijn niet blij met de documentaire. Ze wilden niets te maken hebben met de productie, omdat ze bang zijn dat de docu het nog lopende politieonderzoek in de weg zal staan. Hun tegenwerking heeft echter niet mogen baten. Vanaf morgen is The disappearance of Madeleine McCann in z’n geheel te zien, ga jij kijken?

Bron: Superguide | Beeld: ANP