Eindelijk! De ‘Game of Thrones’-trailer van het állerlaatste seizoen is er!

We hebben er tig winters op moeten wachten, maar het eindelijk is het zover: de eerste trailer van de grande finale van Game of Thrones staat online! Het achtste seizoen wordt het laatste, dus de verwachtingen zijn zo’n beetje hoger dan de muur van de Night’s Watch.

Onheilspellende start

Het is winter in Westeros en het ondode leger van de Night King rukt op naar het zuiden. Zelfs de machtige muur van de Night’s Watch kon het leger ijszombies niet tegenhouden. Het achtste seizoen van Game of Thrones zal dus grimmig beginnen.

Koele killers

Jon Snow, Daenerys Targaryen, Brienne of Tarth, Tyrion Lannister, Arya Stark en zelfs Jaime Lannister gaan in de nieuwe reeks samenwerken om de kille dreiging uit het noorden tegen te houden. Ondertussen blijft Cersei Lannister haar eigen agenda voeren en denkt ze dat ze de winter (en de Game of Thrones) kan overleven in King’s Landing.

Een en al actie

We hebben extra lang moeten wachten op seizoen 8 van Game of Thrones, omdat de makers de serie met het knal willen eindigen. Eén aflevering zal sowieso van begin tot eind uit actiescènes bestaan; een nieuwe mijlpaal na de vele indrukwekkende veldslagen die Game of Thrones al legendarisch maakten.

Vanaf 15 april gaan we het meemaken: dan verschijnt de eerste aflevering via Ziggo.

Bron: Superguide | Beeld: ANP