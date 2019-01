Zien: dít is de nieuwe trailer van de tranentrekker ‘Five Feet Apart’

Een verhaal à la ‘The Fault In Our Stars’ en Cole Sprouse (lees: een van onze favoriete ‘Riverdale’-acteurs) in de hoofdrol: dat kan alleen maar een fantastische film opleveren. In ‘Five Feet Apart’ komen beide samen en er is zojuist een nieuwe trailer vrijgegeven.

Lees ook: Gehuild bij ‘The Fault In Our Stars’? Vergeet dan je tissues niet bij ‘Five Feet Apart’

In ‘Five Feet Apart’ is hartenbreker Cole Sprouse, die Jughead speelt in de populaire Netflix-serie, te zien als Will: een tiener met taaislijmziekte. In het ziekenhuis waar hij wordt behandeld, ontmoet hij Stella, die aan dezelfde ziekte lijdt. Ze worden stapelverliefd, maar door hun ziekte moet er altijd five feet (ongeveer 1,5 meter) tussen hen zitten… Wat overwint: de ziekte of de liefde?

Maart 2019

De nu al veelbesproken film belooft in maart op het witte doek te verschijnen. Bekijk hieronder alvast de nieuwste beelden. Wij kunnen niet wachten!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: still uit trailer