Video: de vonk lijkt over te slaan tussen déze twee vrouwelijke GTST-personages

Fans van GTST kunnen zich weer opmaken voor een nieuwe dosis spanning, emoties en vooral ook heel veel liefde. De programmamakers hebben de eerste beelden van een nieuwe soapmaand vrijgegeven en die onthullen nu al een hoop verrassende momenten.

Hoe loopt het af met Janine en Hein? Komt het ooit nog goed tussen Bing en Amir? En hoe verloopt de break tussen Anton en Linda? Zo veel vragen, maar er lijken antwoorden aan te komen.

Kimberly en Tiffy

De makers van GTST blikken alvast vooruit op wat Meerdijk in februari te wachten staat. Hierin is onder andere te zien hoe Janine vlucht voor Hein, Nina haar broertje Lucas een hartig woordje toespreekt en Anton zijn gevoelens uitspreekt voor Shanti. Ook zien we Kimberly en Tiffy zoenend met elkaar in bed liggen; bloeit daar een mooie, nieuwe liefde op? Enne, ontmoet Zoë deze maand dan toch haar échte vader?

Bekijk de teaser alvast hieronder:

Beeld: GTST