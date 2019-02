Alsof ze nooit zijn weggeweest: bekijk de trailer van de ‘Pretty Little Liars’-spin off!

Volgende maand al gaat The Perfectionists in première, de langverwachte spin-off van de razendpopulaire hitserie Pretty Little Liars, die in 2017 na zeven seizoenen – tot grote teleurstelling van veel fans – stopte. De nieuwe show betekent het einde van dat ‘verdriet’, want niet alleen zien we een aantal vertrouwde gezichten terug, óók krijgen we al bij het zien van de eerste seconden van de gloednieuwe trailer het gevoel alsof we gewoon naar een nieuwe PLL-aflevering kijken. Héérlijk, ook wij hebben het gemist.

Lees ook

In één keer ‘You’ gebinged? Dan zijn déze stalkerseries echt iets voor jou

Bloedstollend

Het langverwachte vervolg heeft als titel The Perfectionists meegekregen, vernoemd naar het gelijknamige boek van Sara Shepard waarop de reeks gebaseerd is. Voor fans zal het een feest van herkenning zijn: Sasha Pieterse en Janel Parrish keren namelijk terug als Alison en Mona. Om alvast in de stemming te komen, verscheen gisteravond de eerste trailer!

Womanizer

In The Perfectionists verruilen Alison en Mona het plaatsje Rosewood voor Beacon Heights. Ze hoopten zo alle drama uit het verleden achter zich te laten, maar in hun nieuwe woonplaats wordt het duo geconfronteerd met opnieuw een moordmysterie. Tot overmaat van ramp lijkt iedereen een motief te hebben om het slachtoffer, een beruchte womanizer, te doden. Uiteraard voelen de twee amateurspeurneuzen zich geroepen de zaak tot de bodem uit te zoeken.

Volgende maand!

The Perfectionists is vanaf 20 maart te zien in Amerika. Wanneer de serie in Nederland verschijnt, is nog onbekend. *Netflix, looking at you here…*

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.