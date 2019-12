Spannend! Dit is de officiële trailer van de eerste Nederlandse Netflix-serie ‘Ares’

De eerste Netflix Original-serie van Nederlandse bodem komt steeds dichterbij en we komen stukje bij beetje dan ook steeds meer te weten over ‘Ares’. Zo werden we in eerste instantie al getrakteerd op een paar mysterieuze beelden, en volgden later een korte teaser en de release datum. En nu is het ein-de-lijk tijd voor de officiële trailer van de psychologische horrorserie.

Ares is een achtdelige psychologische horrorserie over beste vrienden Rosa en Jacob die worden uitgenodigd door een geheim studentengenootschap in het hart van Amsterdam. Ze geven zich over aan een wereld vol rijkdom en macht. Maar dan blijkt de plek gebouwd op demonische geheimen uit het Nederlandse verleden. Een plek waar zij een verschrikkelijke prijs betalen om bij de elite te horen.

De tekst gaat verder onder de video.

Sterrencast

De cast bestaat uit Jade Olieberg, Tobias Kersloot, Lisa Smit, Robin Boissevain, Frieda Barnhard, Hans Kesting en Gouden Kalf winnares Rifka Lodeizen. Overige rollen zijn er voor Roos Dickmann, Jip van den Dool, Steef de Bot, Janni Goslinga, Dennis Rudge, Jennifer Welts en Florence Vos Weeda. Ook de 26-jarige acteur Minne Koole heeft een rol in Ares. De serie wordt geregisseerd door Giancarlo Sanchez (Mocro Maffia) en Michiel ten Horn (Aanmodderfokker).

Lees ook

Wéér ‘Home Alone’? Dít zijn de nieuwe Netflix-kerstfilms van 2019 die je wil zien



Release datum

Na het zien van de spannende trailer hoeven we gelukkig niet heel lang meer te wachten tot de eerste Nederlandse Netflix Original te streamen is. Op vrijdag 17 januari kunnen we de afleveringen van Ares verwachten. Vanaf die datum staat de psychologische horrorserie wereldwijd online, in maar liefst 190+ landen. Samen met de bekendmaking van de release datum kwamen de makers van Ares al met deze korte teaser:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: still