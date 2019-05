Yum! Tony’s Chocolonely introduceert nieuwe reep die je vandaag al kunt proeven

We trappen de week af met fantastisch nieuws voor de echte zoetekauwen onder ons. Tony’s Chocolonely heeft namelijk een veelbelovende nieuwe reep toegevoegd aan het assortiment en die is zó zomers dat-ie perfect is voor het fijne weer dat eraan komt.

De makers van de Tony’s Chocolonely-repen weten altijd weer met de meest verrassende smaken op de proppen te komen en ook dit keer hebben ze weer een bijzondere combinatie voor ons in petto. De nieuwe Estafettereep bestaat uit witte chocolade met citroen en maanzaad crumble. Mmm!

Romig én fris

Een gevalletje best of both worlds, als je het ons vraagt. De reep is namelijk romig door de witte chocolade, maar ook friszoet door de smaak van citroen-maanzaadcake. Hij ligt vanaf vandaag in de schappen van Albert Heijn en is er een jaar lang te vinden, dus genoeg tijd om ‘m te proeven (én in te slaan).

Nóg meer goed nieuws

Daarnaast heeft het chocolademerk nóg een heel leuk nieuwtje voor je. Ben je fervent fan van de Melk Amandel Kletskop-reep? Dan kun je je hart ophalen. De Estafetterepen van Tony’s geven vanaf nu het stokje pas na een jaar door, dus de reep in de paars/groene verpakking blijft nog een tijdje verkrijgbaar. En voor de goede opletters: er liggen voortaan inderdaad twee Estafetterepen tegelijkertijd bij Albert Heijn en Tony’s Stores. Is dat even boffen!

