Dé Netflix-zwijmelhit van 2018 is eindelijk terug! Bekijk de trailer van ‘To All The Boys 2’

Het was één van de fijnste romantische komedies van 2018: de Netflix-verfilming van het boek ‘To All The Boys I’ve Loved Before’. Een vervolg kon dan ook niet uitblijven en dus kondigde Netflix begin dit jaar een tweede film aan. Nu kunnen we eíndelijk genieten van eerste beelden en kan het aftellen tot de release officieel beginnen!

To All The Boys: PS I Still love You

Met het vrijgeven van de trailer waarschuwt Netflix dat Valentijnsdag in 2020 op 12 februari valt. Dan komt de film online te staan. Het vervolg heet officieel To All The Boys: P.S. I Still Love You, gelijk aan de titel van het tweede boek in de reeks waarop de film gebaseerd is.

Verloren crush op de stoep

Lana Condor and Noah Centineo zijn weer terug als tortelduifjes Lara Jean and Peter. De heldin denkt dat alle drama met haar eerdere crushes voorbij is, maar men oh men, er staat er toch nog één voor de deur met een bosje bloemen. Zet ‘John Ambrose McLaren’ haar hele relatie met Peter op losse schroeven?

Meer romantiek op Netflix tijdens Valentijnsdag

To All The Boys I’ve Loved Before is één van de best bekeken Netflix-films en was daarvoor al een zeer populaire boekenreeks. Op 12 februari, nét op tijd voor dag van de liefde, weten we of het vervolg net zo goed uitpakt. Wij staan in ieder geval vast te popelen om te zien hoe het verhaal verder gaat. Wat je tot die tijd kunt kijken? Wat dacht van het langverwachte tweede seizoen van YOU (er is nu eindelijk een trailer!), dat op Tweede Kerstdag verschijnt? En déze überheerlijke nieuwe zwijmelserie kun je nú al bekijken op de streamingsdienst. Happy Holidays!

