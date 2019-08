Op deze datum verschijnt deel 2 van ‘To All The Boys’ en er is méér leuk nieuws

Dat ‘To All The Boys I Loved Before’ een van de heerlijkste zwijmelfilms van 2018 was, moge duidelijk zijn. We wisten al dat het niet bij het eerste deel zou blijven, maar nu is ook onthuld wannéér we het vervolg kunnen verwachten. En als kers op de taart hebben de makers van de filmreeks nog een heel leuk nieuwtje.

Op het officiële Instagramaccount van To All The Boys is een video verschenen waarin hoofdrolspelers Lana Condor, Noah Centineo en Jordan Fischer om de beurt in beeld verschijnen en met kartonnen borden onthullen wanneer de tweede film verschijnt. Het vervolg, genaamd To All The Boys: PS I Still Love You, wordt *tromgeroffel* op 12 februari toegevoegd aan het aanbod van Netflix.

Deel 3!

Maar… er is meer. Aan het einde van de video verschijnen Lana en Noah samen in beeld en verklappen ze dat er een derde deel in de maak is. Ook de titel van de derde film is al bekendgemaakt: To All The Boys: Always & Forever, Lara Jean.

Hilarische video

Niet alleen op het officiële Instagramaccount is een filmpje verschenen, ook de acteurs zelf hebben het een en ander gepost over het goede nieuws. Zo heeft Janel Parrish, bekend als Margot uit To All The Boys en natuurlijk als Mona uit Pretty Little Liars, een hilarische video gedeeld en heeft ook Noah er een post op Instagram aan gewijd.

De tekst gaat verder onder de video.

Dit bericht bekijken op Instagram Hey, we have an announcement… Directed by @ncentineo Een bericht gedeeld door Janel Parrish Long (@janelparrish) op 15 Aug 2019 om 3:27 (PDT)

Liefdesbrieven

De eerste film uit de reeks, over Lara Jean en de brieven die ze schrijft aan elke jongen waar ze ooit verliefd op is geweest, was volgens Netflix een grote hit. De streamingservice, die niet is aangesloten bij officiële kijkcijfermetingen en slechts selectief cijfers bekendmaakt, meldde na de release in 2018 dat de film een van de populairste Netflix Originals ooit was.

