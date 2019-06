Zó blijft je interieur tijdloos tussen alle voorbijrazende trends

Hoe leuk we het ook vinden om steeds weer nieuw meubilair te kopen, andere verfkleuren uit te proberen en de nieuwste interieurtrends te volgen, is je huis herinrichten helaas ook verschrikkelijk duur. Met deze tips blijft jouw interieur altijd in de mode.

1. Accessoires

Hoe leuk die ene felroze bank ook is, hij is helaas nog een stuk duurder dan je huurprijs. En daarbij is de kans dat je er volgend jaar weer op uitgekeken bent ontzettend groot. Investeer daarom in wat kleine leuke accessoires in de trendkleur, die zijn makkelijker vervangbaar én goedkoper.

2. Luister naar je hart

Ga voor items waar jóuw hart sneller van gaat slaan, niet dat van één of andere interieurblogger of influencer. Trends komen en gaan en volgen elkaar in een razend tempo op, dus vertrouw voor grote items zoals je bank vooral op jezelf. Op kleine marktjes en in antiekwinkels vind je vaak verborgen schatten die je huis ook in een klap uniek maken.

3. Keep it cool

Hoe aanlokkelijk het ook is om te experimenteren met kleuren, patronen en behang op je muren houd je het toch het best rustig. Dat betekent niet dat je hele huis spierwit moet zijn. Integendeel! Een likje kleur fleurt de hele boel op, maar hou het dan bij neutrale kleuren. Die passen overal bij en zijn achteraf makkelijker te overschilderen.

4. Slim kiezen

Een mooie, duurzame eettafel kost al snel een fortuin, maar als je om het jaar een nieuwe koopt bij IKEA ben je ook veel geld kwijt. Het is dus niet erg om eens flink wat geld te investeren in een goed meubelstuk, zolang je er maar zeker van bent dat je hem over vijf jaar nog niet beu bent. Een grote simpele houten tafel bijvoorbeeld kan je op verschillende manieren inkleden om hem zo toch steeds nog een beetje op te leuken.

5. Doe het zelf

En nee, dan bedoelen we niet: zet zelf je IKEA-kast in elkaar. Ga daarentegen op zoek naar leuke oude (misschien zelfs kapotte) stukken die met een likje verf en wat inspiratie weer een heel nieuw leven krijgen. Zo heb je niet alleen een super origineel stuk in je interieur, maar kan je ook zo trots als een pauw vertellen tegen vrienden en familie dat je dat meubelstuk zelf gemaakt hebt, hoe leuk is dat?

