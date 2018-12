4 tips voor een brandschoon huis ná de kerstdagen

De feestdagen staan garant voor een hoop gezelligheid. Maar alle voorbereidingen voor het diner en al die mensen over de vloer zorgen óók voor het nodige opruimwerk. Hoe je je huis binnen no time weer brandschoon krijgt? Flair schiet te hulp.

Lees ook: Oeps: tijdens een avondje gourmetten schrok je zóveel calorieën naar binnen

1. Oven schoonmaken

Heb je meerdere gangen in de oven bereid de afgelopen dagen en druipt het vet langs de randen naar beneden? Dat slagveld is gelukkig niet lastig schoon te krijgen. Strooi simpelweg een riante hoeveelheid zout op de aangekoekte resten en zet de oven op 50 graden. Even wachten… schoonmaken! Met een vochtig doekje krijg je het zo weg.

2. Afscheid van de kerstboom

De kerstboom blijft waarschijnlijk nog even staan tot na de jaarwisseling, maar dan is het toch echt tijd om dat ding weer de deur uit te doen. Heb je een echt exemplaar en wil je ‘m weg doen zónder een spoor van naalden achter te laten? Leg dan een stuk zeil van zo’n 2 bij 2,5 meter op de grond en leg de boom daarop. Dichtvouwen et voilà, je bent daarna niet nog ellendig lang aan het stofzuigen.

3. Kaarsvet

Dat kaarsen de kersttafel nóg gezelliger maken, hoeven we je natuurlijk niet te vertellen. Maar blaas je ze net iets te hard uit, dan kan dat voor vervelende vlekken zorgen. Zit ’t op de vloer, dan haal je het gemakkelijk weg met een keramische schraper. Is het in je kleding terecht gekomen? Pak er dan een stuk keukenpapier bij en leg dat op de plek. Zet de föhn erop en laat die net zo lang blazen tot de vlek zich verplaatst heeft naar het velletje keukenpapier.

4. Nepsneeuw

Ben je losgegaan met nepsneeuw in huis om het winterse plaatje compleet te maken, maar heb je na afloop spijt? Nergens voor nodig. De plakkerige laag kun je met een ijskrabber verwijderen, om vervolgens met een mengsel van alcohol en warm water de vlekken weg te poetsen. Dit trucje werkt perfect voor de ramen en de vensterbank.

Tips nodig om van die vervelende, penetrante gourmetlucht in huis af te komen? Die vind je hier.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.