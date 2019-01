Ben jij verzot op planten, maar heb je allesbehalve groene vingers (lees: zelfs cactussen verschrompelen bij jou na enkele weken)? Lees dan vooral snel verder, want dankzij onderstaande tips maak jij er geen potje van en leven jouw kamerplanten nog lang en gelukkig.

Lees ook: Dankzij dit kruidenplantje heb je geen last meer van spinnen in huis

1. Verdrink ze niet

Te veel water is het grootste gevaar voor kamerplanten.

2. Gun ze rust

Vrijwel alle planten hebben een rustperiode nodig, meestal in de winter. In deze periode hebben ze minder water en voeding nodig, en staan ze liever wat koeler.

3. Geef ze extra vocht

De verwarming en andere warmtebronnen kunnen de lucht in huis erg droog maken. Het is daarom belangrijk om je planten te besproeien.

4. Let op ziekten en plagen

Een of twee kleine insecten of plagen zijn gemakkelijk te verwijderen, maar als je plant echt is aangetast, is er geen redden meer aan. Van te veel water geven zie je niet meteen effect, maar als je dit blijft doen, overleeft je plant het niet.

5. Planten staan graag samen

Vrijwel alle planten doen het beter wanneer ze samen staan.

6. Leer verpotten

Sommige planten groeien langzaam, maar andere kun je nauwelijks bijbenen. Leer nu hoe je verpot, voordat je collectie je huis overwoekert.

7. Kies je planten slim

Het is helaas onmogelijk om een mooie, zeldzame plant in een kleine, koude flat te houden als hij alleen bij tropische temperaturen overleeft. En al zijn je vingers nog zo groen, je kan een schaduwplant niet op een zonnige vensterbank laten overleven.

8. Investeer in gereedschap

Met een plantenspuit kan je gemakkelijk je planten water geven en tegelijkertijd de luchtvochtigheid verhogen en stof verminderen. Schotels zijn ideaal als je je planten van onderaf water geeft, en met plantenvoeding van goede kwaliteit blijven je planten er gezond uitzien.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Tekst: Kristin Stoffels (Flair.be) | Beeld: iStock