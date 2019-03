Team Spic & Span: briljante tips voor dé grote lenteschoonmaak

De lente komt er aan, dus is het weer tijd voor de jaarlijkse grote schoonmaak. Geen zin in? Met deze tips ga je als een wervelwind door elke kamer. Opbrengst: een schoon huis én een goed gevoel!

1. Soppen is leuk – écht

Dit is een lastige, maar hij werkt echt: maak van schoonmaken iets leuks. Zie het als een pittige work-out: zet swingende muziek op, trek een oude joggingbroek aan en stel jezelf een lekkere lunch in het vooruitzicht. Of een uur op de bank met de nieuwste Flair, dat kan natuurlijk ook. Begin met de vervelendste klussen, zodat die in elk geval gedaan zijn als de vermoeidheid (of een aanval van ‘geen zin meer’) toeslaat.

2. De juiste volgorde

Eerst dweilen en daarna pas de kasten afstoffen? Niet handig, want het bezorgt je dubbel werk. Efficiënt te werk gaan, zorgt ervoor dat je meer tijd overhoudt voor leuke dingen. Let maar eens op de volgende ‘schoonmaakregels’:

• Een opgeruimd huis maakt veel makkelijker schoon dan een huis waarin je struikelt over de rommel. Dus: eerst opruimen en daarna gaan schoonmaken.

• Maak eerst droog schoon (vegen, stofzuigen, stoffen) en dan nat (met vochtige doek, dweilen, zwabberen, zemen en schrobben).

• Werk van boven naar beneden, ook in één kamer. Stof eerst de kast af en ga daarna pas stofzuigen.

• En: werk van links naar rechts. Of, als je linkshandig bent, van rechts naar links. Efficiency rocks!

3. Huisdier-aroma’s

Ruikt je bank naar hond of kat? Besproei je gestoffeerde meubels dan met een mengsel van water en schoonmaakazijn. Werkt top

tegen vieze luchtjes.

4. Verfrissend buitje

Op het blad van planten gaat veel stof zitten. Maar die allemaal afnemen? Da’s een hels karwei. Zet je planten dus af en toe lekker onder de douche of sproei ze in de tuin met de tuinslang. Of wacht een regenbuitje af. Daar knappen ze van op. O ja: wel goed opletten dat je de aarde niet uit de pot spoelt.

5. Het grote keerpunt

Trek je bed af en toe van de muur om erachter te kunnen stofzuigen. En als je dan toch bezig bent: keer tijdens het verschonen meteen de matrassen een keer. Worden ze niet zozeer schoner van, maar op deze manier belast je niet elke nacht dezelfde plekken van je matras, maar verdeel je de druk. Je weet wel: tegen die kuil in het midden.

6. Ruimen die kast

Gaan bij jou je winterkleren ook weer in een grote doos op zolder? Of verhuizen ze naar ergens boven in de kast? Dat is dan een prima moment om je kledingkast eens flink onder handen te nemen. Haal alle kleding eruit, neem de planken nat af, controleer welke winterkleding gewassen moet worden en breng die zo nodig naar de stomerij. Nu je toch bezig bent: breng spullen die je al 2 jaar niet aan hebt gehad naar de kringloop of gooi ze in de kledingcontainer.

