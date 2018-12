Geen stress! Met deze 5 tips van topchefs bespaar je tijd voor het kerstdiner

Veel mensen ervaren de kersttijd als ‘the most wonderful time of the year’. Toch brengt voor velen deze periode ook veel stress met zich mee, want welke cadeaus moet ik kopen, wat eten we en vooral waar haal ik de tijd vandaan om alles te regelen? Geen paniek, want met deze tips voor een relaxter kerstdiner komt het vast wel goed.

1. Rooster de groente samen met het vlees

Waarom zou je de groente die bij het hoofdgerecht hoort apart in een pan koken? Je kunt het ook combineren door de groente te roosteren in de oven. “Ik leg de groenten altijd onder de kalkoen, op dezelfde bakplaat”, zegt chef-kok Tom Anglesea.“Daar leg ik wat knoflookteentjes bij en takjes tijm en rozemarijn. Terwijl de kalkoen gaar wordt, worden de groentes gegrild in de heerlijke sappen van het gevogelte.”

2. Begin ruim van tevoren

Maak je een cranberrysaus, vruchtengelei of chutney voor bij het vlees of over het dessert? Dat kun je makkelijk twee maanden van tevoren al maken, volgens chef-kok Gary Usher. Je kunt ze na het bereiden namelijk prima invriezen. Of je bewaart het in een pot, net als jam. Doe de warme saus in een gestileerde pot, zo vol mogelijk, en sluit ’m luchtdicht af.

3. Opnieuw opwarmen mag

De tip van Chef-kok Joe Wright: maak zoveel mogelijk de dag voor kerst. Sauzen, vullingen, gebak: dat kun je allemaal een dag eerder maken. Dan hoef je tijdens kerst alleen nog te denken aan de groente, aardappels en het vlees. Opnieuw opwarmen is de truc!

4. Langzaam garen

Langzaam gegaard vlees of gevogelte is heerlijk én makkelijk. Chef-kok Cyrus Todiwala raadt aan om kalkoen langzaam te laten garen. “Zet de kalkoen aan het eind van kerstavond al in de oven op maximaal 80°C. Het kan dan de hele nacht blijven garen. En ja, dan moet het uren garen, maar ondertussen heb jij je handen vrij! Terwijl het vlees z’n gang gaat, kun jij de rest van de gerechten bereiden. Het vlees of gevogelte blijft op deze manier heerlijk mals.”

5. Neem de tijd

Misschien wel de belangrijkste tip: doe niet te veel moeite om tijd te besparen. “Bij koken is het belangrijk dat je er liefde in stopt, zeker bij het kerstdiner. En liefde kost tijd”, zegt chef-kok Orson Vergnaud. “Dus plan de hele dag vrij, drink er een goed glas wijn bij en neem de tijd om een goed kerstdiner te bereiden.”

Bron: Libelle.nl | Beeld: iStock