Je beddengoed was je met regelmaat, maar hoe vaak reinig je nu eigenlijk je matras, dekbed en hoofdkussen? Waarschijnlijk zelden, terwijl het wél nodig is. Geen idee hoe je dit moet aanpakken? Flair schiet te hulp.

Om je matras zo goed mogelijk te beschermen, is het verstandig om zowel een molton als een hoeslaken te gebruiken. Doe je deze niet om je matras heen, dan kunnen er vervelende kringen ontstaan. Dit kan komen door zweet, gezien je lichaam ’s nachts transpireert om op temperatuur te blijven. Zorg er daarom voor dat je je matras zo nu en dan lucht, bijvoorbeeld door de ramen open te zetten en het beddengoed eraf te halen. Op die manier voorkom je dat je bed een aantrekkelijke plek voor huisstofmijt en schimmels wordt.

Soda

Volgens Marja Middeldorp, bekend van het televisieprogramma ‘Hoe schoon is jouw huis’, doe je er goed aan om je matras eens in de vier tot zes maanden grondig schoon te maken. Dit kun je doen door soda te gebruiken, zo tipt ze in haar boek ‘De Grote SuperSopGids‘. Verdeel dit over je matras en borstel het in. Laat dit vervolgens een paar uur liggen, zodat de boel kan intrekken. Na die tijd kun je met stoffer en blik de soda opvegen en tot slot de restjes verwijderen met een stofzuiger. Voilà! De kringen zijn als het goed is als sneeuw voor de zon verdwenen en je matras is weer lekker fris.

Bron: Margriet.nl | Beeld: iStock