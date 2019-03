Oeps: deze tip van opruimgoeroe Marie Kondo kan negatief uitpakken

Opruimgoeroe Marie Kondo heeft er – dankzij haar Netflix-serie – bij velen voor gezorgd dat ze nu een opgeruimd leven leiden. Positief dus, toch heeft Marie Kondo ook een negatief effect. Eentje die je misschien niet zo snel zou verwachten.

‘Does it spark joy?’

Even een korte uitleg voor wie de hype gemist heeft: Marie Kondo verovert met haar techniek de hele wereld. Ze had al twee boeken en kreeg daar een serie op Netflix bij. De KonMari-methode is dan ook razend populair en laat je vooral afvragen: ‘Does it spark joy?’ Oftewel, geeft het voorwerp je wel of geen vreugde? Aan de hand daarvan kun je vervolgens bepalen of het weg moet. Klinkt super effectief, maar als je hierin doorslaat, is heeft het allesbehalve een positief gevolg voor je (liefdes)leven.

Daten

De oprichters van Plenty of Fish, een (voornamelijk in Amerika) hele grote datingsite, zien een nogal gekke ontwikkeling in de (online) datingwereld. De techniek van de Japanse opruimgoeroe wordt namelijk door meer en meer mensen ook toegepast op de personen met wie ze daten. Ze verbreken contact, zonder de ander uit te leggen waarom, simpelweg omdat diegene hen geen vreugde zou brengen.

Bedanken

Maar ghosting is natuurlijk voor niemand prettig. Marie Kondo zegt dan ook altijd dat je spullen eerst moet bedanken voordat ze bij het grofvuil belanden. Iemand even laten weten dat het ‘m niet gaat worden, is dan ook wel zo netjes. Andersom zou jij toch ook niet zomaar niks meer willen horen van die ene leuke date, omdat je bij hem of haar geen joy sparked?

