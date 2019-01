Zó verander je het lettertype op je profiel en onder je posts op Instagram

Wanneer je door Instagram scrolt en klikt, kom je misschien wel eens een post of een profiel tegen in een ander lettertype dan waar jij je berichten mee tikt. Het is een speelse manier om je Instagramprofiel nét iets persoonlijker te maken. Oogt ingewikkeld? Dat valt best mee. Flair zocht voor je uit hoe je dit in een wip zelf onder de knie hebt.

Knippen, plakken

Het enige wat je hoeft te doen voor zo’n ‘gezellige’ upgrade van je posts of profiel is naar een online fontgenerator voor Instagram te gaan, zoals LingoJam of Cool Symbol . Hier voer je de tekst in die je graag wil veranderen. Vervolgens komt hier een lijst aan keuzes uit. Kopieer de tekst die je wil en plak hem onder je post of in je profiel. Tadaa!

Beeld: Shutterstock