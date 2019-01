Zo lang is het volgens een expert verantwoord om je hond alleen thuis te laten

Als je even een snelle boodschap gaat doen, komt het vast weleens voor dat je je hond alleen thuis laat. Maar hoelang kun je eigenlijk wegblijven als jouw viervoeter het rijk voor zichzelf heeft? Een hondentrainer doet uit de doeken.

Het is misschien jammer maar het is nou eenmaal zo dat je je hond niet overal mee naartoe kunt nemen. Maar heb je je weleens afgevraagd hoelang het eigenlijk verantwoord en veilig is om je huisdier alleen achter te laten? Hondentrainer Tamsin Durston heeft het antwoord.

Ras

Aan Metro UK vertelt Durston dat een hond niet langer dan 3 à 4 uur alleen kunnen zijn, al hangt dat wel deels van het ras af. ‘Net als mensen kunnen sommige honden prima even alleen zijn en hebben anderen meer gezelschap nodig’, legt hij uit. ‘Daarbij hangt het ook af van of de hond een beetje getraind is om alleen te zijn.’

Niet langer dan 4 uur

Volgens de hondentrainer is het een goed idee om een stuk te wandelen met je hond voordat jij de deur achter je dicht trekt. Op die manier zorg je ervoor dat-ie een beetje moe wordt en de tijd kan nemen om te rusten zolang jij van huis bent. Daarnaast is het verstandig om voldoende speeltjes in huis te halen om eenzaamheid tegen te gaan. De expert drukt hondeneigenaren in elk geval één ding op het hart: langer dan 4 uur wegblijven is echt niet verantwoord.

Bron: Libelle.nl | Beeld: iStock