Thuiswinnaar ‘Miljoenenjacht’ verbaast kijkers met een wel heel opmerkelijke wens

Afgelopen zondag was het alweer tijd voor de laatste aflevering van ‘Miljoenenjacht’. Maar liefst 1,68 miljoen kijkers zagen hoe Tom naar huis ging met 299.000 euro, en hetzelfde bedrag ook werd uitgekeerd aan thuiswinnaar Suzanne. Het duurde even tot het fantastische nieuws landde bij de Amsterdamse, wat tongen losmaakte op Twitter.

Traditiegetrouw ging Winston Gerschtanowitz ook gisterenavond weer met zijn cameraploeg op stap. Met het welbekende gouden koffertje onder zijn arm en een bos bloemen in zijn hand verraste hij Suzanne, de thuiswinnaar van de laatste aflevering van Miljoenenjacht.

Wens

Wanneer Winston het huis van Suzanne binnenkomt, zijn ook haar broer en zwager er. De mannen hebben de uitzending van Miljoenenjacht gezien, terwijl de thuiswinnaar net thuis komt. De presentator knoopt een gesprekje aan met de goedlachse vrouw en vraagt uiteindelijk of er nog wensen zijn. “Ik maakte net de grap dat ik de tandartsrekening nog moet betalen, die viel wel tegen”, spot de brunette.

Tandartsrekening

Op het moment dat Winston het koffertje opendoet om het bedrag op te schrijven, springen de tranen in Suzannes ogen. “Ik kan het niet geloven”, kan ze nog net uitbrengen. “Ongelofelijk. Echt bizar dat dit gebeurt.” De thuiswinnaar kan haar geluk duidelijk niet op en schiet dan ook in de lach wanneer Winston grapt “dat het wel goed komt met die tandartsrekening”. En die ‘wens’ van Suzanne is dan ook het gesprek van de avond:

Ik snap dat, ben een werkende vrouw, in een modern land, maar ook ik kan mijn tandarts niet betalen. #miljoenenjacht — Huxley (@Hupsefladder) October 6, 2019

Het meest opvallende wat de winnares van #miljoenenjacht in #Amsterdam zei: “De tandartsrekening viel wat tegen.” De programma’s van #sbs6 zijn echt zooooo herkenbaar. Echt dicht bij de mensen!#postcodeloterij — Jerry Helmers ©™ (@JerryHelmers) October 6, 2019

Ben maar blij dat die tandarts de rekening stuurde vóórdat je die koffer won. #miljoenenjacht — Liesbeth Groenen (@LiesbethGroenen) October 6, 2019

Winston mag €299.000 geven aan een Amsterdamse vrouw. “Wat gaat u met dit geld doen?” “De tandarts rekening betalen, die viel erg tegen”. Kijkt u mee, @MinPres? #Miljoenenjacht — Dre™ (@Dre76061162) October 6, 2019

Gegund

Wat kijkers van Miljoenenjacht pas écht leuk vinden, is dat de thuiswinnaar duidelijk heel blij is met het gewonnen bedrag. “Komt echt goed terecht nu!”, is slechts een van de vele reacties.

Komt echt goed terecht nu. Wat een leuke vrouw. #miljoenenjacht — Loes (@Louise_224) October 6, 2019

Nou dit vind ik een keer mooi. Deze vrouw is er écht blij mee. Van harte gegund. #MiljoenenJacht — Maxime (@maximerenken) October 6, 2019

Ah het is deze vrouw echt van harte gegund! Ik zie het niet vaak dat mensen oprecht blij zijn met zoveel geld. Die reageren alsof ze €10,- gewonnen hebben #miljoenenjacht — Ryan Smit (@RESmit93) October 6, 2019

