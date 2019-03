‘The Voice of Holland’: doorgestoken kaart of eerlijke talentenshow?

In ‘The Voice of Holland’ is het aan de kijker wie er uiteindelijk met de winst naar huis gaat. Of toch niet? Verschillende oud-kandidaten klappen uit de school en doen een boekje open over hoe eerlijk het er nu eigenlijk aan toegaat in het programma.

Als we Nieuwe Revu mogen geloven, is de talentenshow doorgestoken kaart. Het blad heeft meerdere deelnemers van The Voice of Holland aan de tand gevoeld en daar zijn een paar verrassende antwoorden uitgekomen. Zo is het volgens Dewi Pechler, oud-kandidate van zowel Idols als The Voice of Holland, vrij normaal dat er een bepaalde garantie gegeven wordt dat je een stukje verder zal komen in het programma. “Het wordt gebracht als: ‘Het komt wel goed’. Als ik zie wie er allemaal meedoen, dan kan ik me wel voorstellen dat zij er deals uit halen”, vertelt ze. “Ik heb zelfs wel verhalen gehoord dat er geld wordt betaald om mee te doen.”

Vooraf gepolst

Ook een anonieme artiest spreekt openhartig en vertelt niet alleen door het programma benaderd te zijn maar daarbij óók de garantie te hebben gekregen om door te gaan. “Ik viel van mijn stoel toen ze suggereerden dat ik zeker in de halve finale zou komen als ik mee zou doen.” Patricia van Haastrecht, die dit jaar meedeed en het uiteindelijk ver schopte, hoorde eerder van dat gerucht en besloot het eens te proberen: “Ik ben gevraagd om mee te doen. Ik heb vooraf gepolst of ik een toezegging kon krijgen dat ik in ieder geval door de blind auditions heen kon komen, maar ze konden me niks beloven.”

John de Mol

Daarnaast zou John de Mol veel invloed hebben op wie er wel of niet door mag naar de volgende ronde. “Tijdens mijn optreden liep John de Mol naar de stoelen van Nick en Simon, waarbij hij een snijgebaar voor zijn keel maakte, zo van: deze mag niet door. De week erna lag ik eruit”, biecht een anonieme bron op. En dat is nog niet alles: “Ik heb over deelnemer Sonny Sinay gehoord dat hij al vóór de battles formulieren met daarop de uitslag onder de tribunes had gevonden. Daarop stond wie er op welk moment uit zou gaan”, vertelt oud-deelnemer Dominique Elzer-Rombouts.

Alle kandidaten zouden volgens Dominique vermoedens hebben over afspraken, al erkent ze dat ze niet te bewijzen zijn. “Iedereen hoort zulke verhalen, maar mij is niets beloofd. Ze hebben me gezegd dat het goed zou komen. Ik ben trouwens bij de battles afgevallen. Als ik het gevoel zou hebben dat ik de blind auditions niet zou halen, zou ik niet mee hebben gedaan.”

Geen aanleiding

Volgens Niels Geusebroek, die meedeed aan het tweede seizoen van The Voice, is er in elk geval geen sprake van doorgestoken kaart. “Ik heb louter positieve ervaringen met het programma. Toen ik in gesprek met Nieuwe Revu hoorde dat bij veel kandidaten sprake zou zijn van doorgestoken kaart, heb ik geantwoord dat ik daar helemaal geen aanleiding in zag”, aldus de oud-kandidaat. “Ik ben destijds gescout, daar is niets geheimzinnigs aan. Maar mij zijn daarna geen toezeggingen gedaan. Ik heb best getwijfeld, want ik had al op Pinkpop en Lowlands gestaan en wat zou er gebeuren als ik de blind auditions of de battles niet door zou komen? Ik ambieerde een solocarrière, maar hield rekening met het afbreukrisico. Uiteindelijk heb ik de gok genomen. Ik heb altijd op mijn eigen kwaliteit vertrouwd.”

Gelijke kansen

John de Mol en Roel van Velzen, die samen het programma bedachten, ontkennen dat er sprake is van doorgestoken kaart. “Met het hele voortraject hebben wij niets te maken gehad, maar de verhalen dat kandidaten garanties worden gegeven dat ze bepaalde rondes sowieso zullen halen, komen Roel en mij totaal onbekend voor”, aldus Roels manager. Ook de woordvoerster van De Mol benadrukt dat de programmamakers achter de schermen geen invloed hebben op de keuzes van de coaches. “The Voice of Holland is een van A tot Z integere muzikale zoektocht naar de beste nieuwe zangstem van Nederland. Alle talenten die in het programma de strijd aan gaan, hebben gelijke kansen om de winnaar te worden.”

Bron & beeld: ANP