Fans van Lost en The Hunger Games, opgelet! The I-Land staat sinds vandaag op Netflix en deze nieuwe serie past precies in jullie straatje. Denk aan een mysterieus eiland waar een groep vreemdelingen moet leren om samen te werken… of elkaar te verslaan.



Razend nieuwsgierig

De eerste, behoorlijk angstaanjagende trailer van The I-Land deed ons meteen denken aan een mix van het finaal misgelopen Fyre Festival, de series Black Mirror en Lost, en de filmreeks The Hunger Games. Een opmerkelijke combi, die ons des te nieuwsgieriger maakte naar deze Netflix-nieuwkomer.

Plottwist

De eerste helft van de trailer lijkt precies op het promofilmpje van Fyre Festival destijds. We zien een azuurblauwe zee, een magisch eiland, bloedmooie door het zand rollende mensen en een publiek dansend op EDM-muziek. Veelbelovende woorden schieten door het beeld: meeslepend en exclusief, boeiend en adembenemend. Maar dan volgt een plottwist.

Expeditie Robinson 2.0

Net als in Lost is niets wat het lijkt in The I-Land. Tien vreemdelingen worden wakker op het eiland en weten niet waarom ze daar zijn. Sterker nog, een groot deel van hun geheugen is gewist! Het eiland laat hen ook niet zomaar gaan, zo blijkt al snel. De mensen moet snel banden met elkaar smeden, of er gaan slachtoffers vallen…

Indrukwekkende cast

De zevendelige-serie, met een behoorlijk indrukwekkende cast, is vanaf vandaag te zien. Onder anderen Kate Bosworth, Alex Pettyfer, Natalie Martinez en Kota Eberhardt spelen mee.

The I-Land is vanaf vandaag te bingen! Bekijk hieronder nogmaals de trailer.

Bron: Superguide | Beeld: Still