Ein-de-lijk. Vanaf vandaag gaat het loeispannende avontuur van June Osborne na lang wachten gelukkig weer verder. Gisteravond konden de Amerikanen al genieten van de eerste drie afleveringen van het nieuwe seizoen en vandaag zijn wij aan de beurt. Blessed be the fruit.

Ook op Videoland zijn vanaf vandaag de eerste drie (!) afleveringen van de nieuwe reeks te bingen. Daar komt wekelijks één nieuwe episode bij; het derde seizoen telt in totaal dertien afleveringen.

Meeslepender dan ooit

In het derde seizoen lijkt de revolutie waar je vanaf dag één al op hoopt eindelijk te beginnen, wat de nieuwe afleveringen meeslepender dan ooit zullen maken. Zelden waren we zó excited over een nieuw seizoen; de spanning is alleen in de trailer al om te snijden.

Cliffhanger

Weet je nog hoe we seizoen twee zijn geëindigd? Offred en Ofglen hadden de kans te ontsnappen uit Gilead. Offred kon het echter niet over haar hart verkrijgen om Gilead te verlaten zonder haar dochter. Ze gaf daarom haar pasgeboren baby mee aan Ofglen in de hoop het een beter leven te geven. Zelf bleef ze achter om te gaan zoeken naar haar eerstgeboren kind.

Lees ook

Dit is zó tof: ‘The Handmaid’s Tale’-auteur schrijft na 33 jaar vervolg op bestseller

In opstand

Offred heeft ondertussen niet stilgezeten. Het lijkt erop dat ze Gilead van binnenuit probeert te verwoesten en zoekt haar bondgenoten in een bijzondere hoek. Zien we dit nu goed: Serena en Offred die samenwerken tegen de onderdrukkers? Vanaf vandaag gaan we het beleven!

Bekijk nog eens de trailer in onderstaande video.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Beautify.nl | Beeld: iStock, Facebook