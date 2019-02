Eerste teaser van ‘The Handmaid’s Tale’ seizoen drie gelanceerd tijdens Super Bowl

Een exacte datum is er nog niet, maar ‘ergens’ dit voorjaar wordt het alweer derde seizoen van The Handmaid’s Tale verwacht. De promo van het nieuwe seizoen van The Handmaid’s Tale die zondag tijdens de Super Bowl werd uitgezonden, verwijst naar een politiek reclamespotje van voormalig president van de Verenigde Staten Ronald Reagan.

‘Wakker worden, Amerika’

De toenmalige president zette het filmpje Morning In America in voor zijn herkiezing in 1984. De promo voor de dystopische serie start met een voice-over die de tekst uit de politieke video herhaalt. “Het is een nieuwe morgen in Amerika. Vandaag gaan er meer vrouwen naar hun werk dan ooit eerder in de geschiedenis van dit land.” Waar in het spotje van Reagan idyllische beelden werden getoond, zijn in de seriepromo te werk gestelde vrouwen te zien en baby’s die gebaard zijn door in gevangenschap levende Handmaids. Halverwege komt hoofdrolspeelster Elisabeth Moss in beeld en zegt: “Wakker worden, Amerika.”

Bizar regime

The Handmaid’s Tale, gebaseerd op het gelijknamige boek van Margaret Atwood, vertelt het verhaal van June, een jonge vrouw die net als andere Handmaids gedwongen is kinderen te baren voor de elite van het totalitaire regime dat Amerika heeft overgenomen. De meervoudig Emmy-winnende serie is van de Amerikaanse streamingservice Hulu en is in Nederland – doorgaans een dag na de uitzending in the USA – te zien op Videoland.

Dit voorjaar?

Wanneer het nieuwe seizoen op de buis verschijnt, is nog een groot geheim. Wel word verwacht dat dit in of rond april zal zijn, aangezien de twee vorige seizoenen in die periode verschenen. Nog even geduld dus. We wachten met smart.

