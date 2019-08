Dol op true crime series? Zet dít nieuwe Netflix-pareltje dan op je lijst

Het is je misschien niet opgevallen, maar op Netflix is het al een tijdje stil als we het hebben over true crime series. Steven Avery (Making a Murderer) en Ted Bundy (Conversations With A Killer: The Ted Bundy Tapes) legden de lat behoorlijk hoog, dus probeer dat maar eens te overtreffen. Toch wordt er in de wandelgangen een nieuwe serie genoemd: ‘The Family’.

Met ‘the family’ wordt verwezen naar een extreem geheime groep van christelijke mannen in Washington DC. Hun officiële naam luidde ‘the Fellowship Foundation’, maar onderling werd gesproken over de familie. Volgens de synopsis op Netflix zou deze groep ‘conservatieve christenen een buitenaards grote invloed uitoefenen in Washington – met wereldwijde ambities.’ Dus hou je van crime en complottheorieën? Dan is dit je family.

The Family

Volgens de theorie wordt de groep geleid door Doug Coe, ofwel: ‘de machtigste man van Washington waar je nog nooit van hebt gehoord’. Aanhangers van Doug en de Fellowship Foundation komen bij elkaar onder het mom van ‘bijbelstudie’. Hier bekokstoven ze hun plannen voor werelddominantie. Ook zou de Fellowship Foundation eenmaal per jaar het national prayer breakfast organiseren. Een soort van wereldtop voor diplomaten en wereldleiders, maar dan super duper geheim.

Vijfdelig

De groep werd opgericht in 1935 en oefent sindsdien achter de schermen haar macht uit. In de vijfdelige Netflix-serie wordt aangetoond hoe the family samenwerkt met verschillende politici. In de eerste aflevering trapt schrijver Jeff Sharlet af. Hij maakte kennis met de geheimzinnige groep toen hij met een paar van de ‘broeders’ samenwoonden tijdens zijn twintiger jaren. Jeff is hiermee de eerste die een binnenkijkje geeft in een ‘nooit eerder besproken wereld’.

Maar waar praat Jeff dan over? Dan mag je denken aan zaken, hyper-mannelijke energie, rare samenzweringen en verdwijnende presidentskandidaten. Want ja, the family is een geheime sekte. En vanaf nu te zien op Netflix! Bekijk de trailer hieronder:

