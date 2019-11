Komt er nog wel een vervolg op hitserie ‘The Crown’?

Netflix ontkent dat het al bezig is met een vijfde of zelfs zesde seizoen van de hitserie The Crown. Berichten dat Imelda Staunton de rol van koningin Elizabeth krijgt, zijn dan ook niet waar.

“We zijn momenteel bezig met het filmen van het vierde seizoen en hebben nog niets besloten over verdere seizoenen. Eventueel nieuws over het castingproces is dus pure speculatie”, stelt een woordvoerder van Netflix tegenover Variety.

Seizoen 3 op Netflix

Staunton is vooral bekend van haar rol als Dolores Umbridge in de Harry Potter-films. Zij zou volgens verschillende media het stokje overnemen van Olivia Colman, die sinds kort te zien is in de rol van Elizabeth. Het derde seizoen kwam vorige week uit.

Nieuwe gezichten

In het nieuwe seizoen, dat bijna twee jaar na het uitkomen van seizoen twee verschijnt, wordt koningin Elizabeth gespeeld door Olivia Coleman. Andere rollen zijn er voor Tobiaz Menzies als prins Philip, Ben Daniels als Lord Snowdon en Helena Bonham Carter als prinses Margaret. In het verwachte vierde seizoen zullen we eindelijk prinses Diana gaan zien, is de verwachting. Wie die rol gaat spelen, is nog niet bekend.

Nog niet begonnen aan het derde seizoen van ‘The Crown’? Bekijk hieronder alvast de trailer. De tekst gaat verder onder de video.

Nieuw vermaak voor ‘The Crown’-fans

De scenario-schrijfster die voor een deel The Crown schreef, de Britse Amy Jenkins, gaat zich wagen aan een nieuw historisch project: een serie over de Oostenrijkse keizerin Elisabeth (Sisi, 1837-1898). Ze gaat voor de serie boeken over Elisabeth bewerken van de Amerikaanse auteur Allison Pataki, die de afgelopen jaren The Accidental Empress en Sisi, Empress on Her Own uitbracht.

Bron: ANP | Beeld: Netflix