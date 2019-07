Oeps (en yes!): ‘Prins Philip’ verklapt releasedatum derde seizoen ‘The Crown’

Fans kijken al een lange tijd uit naar het derde seizoen van ‘The Crown’, maar er zijn nog amper details vrijgegeven daarover. Acteur Tobias Menzies breekt de ijzige stilte en heeft de releasedatum nu per ongeluk verklapt op de Britse radio.

Philip praat mond voorbij

Menzies, die Matt Smith heeft vervangen als een oudere prins Philip, was te gast in de BBC-radioshow van Jo Good toen hij liet ontglippen wanneer fans nieuwe afleveringen kunnen verwachten. “We zijn klaar met het filmen van seizoen drie en dat begint in november,” vertelde hij aan de radiopresentator.

Sprong in de tijd

In de eerste twee seizoenen van The Crown volg je de jaren na de kroning van koningin Elizabeth, haar huwelijk met prins Philip en de geboorte van hun drie kinderen. In het derde hoofdstuk maken we een sprong in de tijd. De kinderen zijn opgegroeid en beginnen zelf verliefd te worden.

Nieuwe cast

Door het grote tijdsverschil tussen de seizoenen is de cast vervangen door oudere acteurs. Zo wordt prins Philip nu dus gespeeld door Tobias Menzies in plaats van Matt Smith. Claire Foy maakt plaats voor Oscar-winnares Olivia Colman als koningin Elizabeth. Haar jongere zus prinses Margaret wordt in het nieuwe seizoen vertolkt door Helena Bonham Carter. Ook is prinses Diana eindelijk gecast, maar zij verschijnt pas in het vierde seizoen.

We zijn er klaar voor

Netflix heeft nog geen officiële aankondiging gemaakt, maar we kunnen het derde seizoen van The Crown dus in november op de streamingdienst verwachten. Kom maar door!

De nieuwe en oude Prins Philip:

De trailer van het eerste seizoen:

Bron: Superguide | Beeld: Netflix