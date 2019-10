Foutje bedankt: trailer ‘The Crown’ seizoen 3 per ongeluk al online gezet

Fans van ‘The Crown’ moeten nog even wachten tot 17 november voor het derde seizoen op Netflix verschijnt, maar de trailer is in ieder geval al gelekt. Netflix Japan zette per ongeluk de trailer zondag online op zijn YouTube-kanaal.

Twijfels over rol als staatshoofd

De trailer begint met de viering van het zilveren jubileum van koningin Elizabeth. Duidelijk wordt dat de Queen erg twijfelt over haar rol als staatshoofd. Vanuit daar zien we de moeilijke omstandigheden waarin het Verenigd Koninkrijk verkeerde in het begin van de jaren zeventig. Beelden worden getoond van de mijnbouwopstanden in 1972 en 1974.

Nieuwe gezichten

In het nieuwe seizoen, dat bijna twee jaar na het uitkomen van seizoen twee verschijnt, wordt koningin Elizabeth gespeeld door Olivia Coleman. Andere rollen zijn er voor Tobiaz Menzies als prins Philip, Ben Daniels als Lord Snowdon en Helena Bonham Carter als prinses Margaret. In het verwachte vierde seizoen zullen we eindelijk prinses Diana gaan zien, is de verwachting. Wie die rol gaat spelen, is nog niet bekend.

Nieuw vermaak voor ‘The Crown’-fans

De scenario-schrijfster die voor een deel The Crown schreef, de Britse Amy Jenkins, gaat zich wagen aan een nieuw historisch project: een serie over de Oostenrijkse keizerin Elisabeth (Sisi, 1837-1898). Ze gaat voor de serie boeken over Elisabeth bewerken van de Amerikaanse auteur Allison Pataki, die de afgelopen jaren The Accidental Empress en Sisi, Empress on Her Own uitbracht.

Kerstklassieker

Het leven van de vorstin werd in de jaren vijftig onder de titel Sissi (voor de gelegenheid met twee ss’en) verfilmd in Oostenrijk, met de jonge Duitse Romy Schneider in de hoofdrol. De trilogie werd een grote hit. De films worden nog steeds in verschillende landen op televisie uitgezonden, vooral rond kerst. De keizerin was ook al eens het onderwerp van een musical, die eveneens in Nederland op de planken werd gebracht, met Pia Douwes in de hoofdrol.

Bekijk de trailer van de nieuwe The Crown-reeks in onderstaande video. Het nieuwe seizoen is vanaf 17 november te bingen.

Bron: ANP | Beeld: Still