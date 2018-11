Hoe zeldzaam ben jij? Test hier hoe vaak jouw achternaam wereldwijd voorkomt

Heb jij een veelvoorkomende, of juist een hele bijzondere achternaam? In beide gevallen is het leuk om te weten hoeveel mensen er in de wereld zijn die hetzelfde heten. Want je bent toch een klein beetje familie.

Op deze site kun je checken of jij echt een speciale achternaam hebt, of dat er nog duizenden andere mensen met jouw naam zijn. Je ontdekt er tevens in welke landen jouw achternaam voorkomt en hoeveel mensen daar deze naam hebben. En het is best verslavend; voor wij er erg in hadden we voor alle redactieleden en onze geliefden al een namencheck gedaan.

Nummer één

De website is voor het laatst geüpdatet in 2014, dus inmiddels zullen er wel wat meer zijn, maar de cijfers geven een idee. De populairste naam in Nederland? Je raadt het al: Jansen. Op de tweede plek staat De Jong en de derde plek is voor De Vries.

