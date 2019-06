Over precies één week gaat een gloednieuw seizoen van de grootste guilty pleasure van Nederland van start: een tweede Temptation VIPS-reeks. Na een seizoen waarbij we nauwelijks wakker konden blijven (#gaap), zijn we toe aan een goede dosis juice. En geloof het of niet: dat is precies wat ons te wachten staat, zo blijkt uit een allereerste trailer.

On fire

Tranen, gillen, schreeuwen, onbegrip, intimiteit, losse handjes… Man, dit kan best weleens een pittig seizoen worden. De tot nu toe bekende feiten onderstrepen dat: een koppel dat halverwege zwanger blijkt en vervangen moet worden, een ex van één van de mannen als verleidster en meer verleiders dan ooit. Om precies te zijn, 27 stuks maar liefst.

Koppels

De vier koppels die de relatietest aan durven zijn Fabrizio en Pommeline (Temptation Island), Youtuber/presentator Thomas Cox en zijn vriendin Yasmin (film Renesse), Damian en Shirley (Oh Oh Daar Gaan We Weer) en Quentin en Channah (Ex On The Beach). Dat laatste stel krijgt gezinsuitbreiding (al schijnen de twee inmiddels niet meer bij elkaar te zijn en is híj nog geen week geleden gespot met één van de Temptation-verleidsters) en zal halverwege naar verluidt worden vervangen door een ander koppel.

Nou, Yolanthe en Kaj, kom er maar in! We. Can’t. Wait.

Bron: Videoland | Beeld: Still