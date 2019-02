‘Waarom zou je in hemelsnaam meedoen aan Temptation Island?’ Dat is de vraag die al een aantal seizoenen blijft rondzweven in de lucht. De koppels doen vaak mee omdat het ‘de ultieme relatietest’ is. De singles? Die willen gewoon een gratis vakantie. Of staat er wat anders tegenover?

Why oh why?

De reden dat de jonge koppels meedoen aan Temptation Island is vaak omdat één van de twee wat goed te maken heeft. Maar zeg nou eerlijk, als je vriend iets goed te maken of te bewijzen heeft, is een deelname aan Temptation niet the way to go. Voor de verleiders en verleidsters wordt al snel gezegd dat ze meedoen voor de faam. Maar ook dan zijn wij geneigd om te denken: er leiden meerdere wegen naar faam. Dus, hoe steekt de vork nu echt in de steel?

Angela geeft antwoord

Tv-recensent Angela van het Algemeen Dagblad lijkt het antwoord te weten. Althans voor de singles. “Ik heb onlangs iemand leren kennen die was benaderd om verleider te worden. Ook al zei Rick Brandsteder vorig jaar dat de singles niet meer krijgen dan een gratis vakantie, er wordt gewoon grof voor betaald.” Maar hoevéél krijgen ze er dan voor betaald?

Wat kost dat?

Ook daar heeft Angela een antwoord op: “3.000 euro voor een zoen, en voor het in bed krijgen van een vrouw krijg je 10.000 euro.” Hm, dat is wel interessant. Benadrukt Angela hier dat het gaat om ‘het in bed krijgen van een vrouw?’ Hoeveel zouden andersom de vrouwen betaald krijgen wanneer ze een bezette man in bed krijgen? Zou de prijs hoger liggen om vrouwen in bed te krijgen omdat deze doorgaans – in Temptation Island – wat moeilijker zijn? Zo veel vragen!

Bekijk hier het hele fragment van Angela. Daarna kunnen Videoland-abonnees in één keer door met de eerste drie afleveringen van het nieuwe seizoen van Temptation Island. Voor de rest is het geduld hebben tot vanavond: om 20.30 start RTL5 met een dubbele aflevering. Spannend!

