Juicy: wordt ‘Temptation Island VIPS’ dit seizoen nóg sensationeler?

Ja, ja, nog maar een paar nachtjes slapen en dan kunnen we weer genieten van een nieuw seizoen ‘Temptation Island VIPS’. Vorig week stelde RTL ons vast voor aan een leger verleiders (27 stuks, maar liefst) en de geruchten gaan dat dit seizoen sensationeler wordt dan ooit. Na de tamme reeks van afgelopen voorjaar zijn we bést aan toe.

Nóg meer verleiding

Niemand minder dan de ultieme roddelkoningin Michella Kox beweert namelijk dat het weleens heel druk kan worden op het eiland. Want hoewel het aantal verleiders al hoger ligt dan normaal, zouden er nóg meer casanova’s hun intrede maken in de villa. Oh jee, als dat maar goed gaat.

‘Foute dingen doen met je meisje’

Natuurlijk is dat niet geheel nieuw, want ook Alex – ‘Ik ga foute dingen doen met je meisje – en Zwanetta kwamen vorig jaar later aan in de show. Niet alle verleiders en verleidsters zijn dus onthuld, en het kan dus best dat er nog heel wat bekende koppen hun entree gaan maken. We wachten geduldig af.

Drama, drama, drama

Andere details over het aanstaande seizoen maakten eerder al duidelijk dat de gemoederen nog weleens hoog op kunnen lopen in de nieuwe reeks. Zo bleek één van de koppels tijdens de opnames zwanger, moest naar huis en is halverwege de show vervangen door een nieuw stel. En één van de verleiders is de ex van oud-verleider Fabrizio, die dit jaar als koppel meedoet met mede-verleidster Pommeline, met wie hij sinds vorig jaar samen is. Overigens is die ex – Lie, bekend van Ex On The Beach – onlangs in een club innig gespot met de papa in spé die het eiland eerder moest verlaten. Drama, drama, drama! We kunnen niet wachten.

