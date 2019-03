Wordt het toch nog spannend? Temptations Roger lijkt toe te geven dat hij is vreemdgegaan

Als iemand bekendstaat als de minst sensationele kandidaat van ‘Temptation Island’, is het *gaap* Roger wel. Iedere minuut die hij eerder in bed kan gaan liggen, grijpt hij immers met beide handen aan, waarmee de kans op een scheve schaats rijden tot het dieptepunt lijkt te zijn gedaald. Maar… geeft de luiwammes nu zélf toe dat hij toch de fout in is gegaan?

Let op: spoilers!

Toen Roger in de laatste (Videoland)aflevering ineens stond te dansen en plezier (!) leek te hebben, vielen we bijna van onze stoel. Want had-ie het nou écht ineens naar z’n zin? En wilde hij eindelijk een keer niét om 9 uur ’s avonds al naar bed? De kans dat de overspelgeruchten waar zijn, beginnen dan ook een stuk aannemelijker te worden.

Bedrog

In een Instagram Live geeft Roger antwoord op de vraag der vragen in Nederland: waarom hebben hij en Laura zich in godsnaam opgegeven? Maar daar zegt de Belg iets wat onze hoop op een spannend seizoen weer nieuw leven inblaast. Hij geeft aan: “Daarvoor was er nog geen bedrog.”

Vreemdgaan

Nu is dat natuurlijk een hele cryptische uitspraak en weten we niet wíe er een scheve schaats heeft gereden in Temptation Island, maar dát er is vreemdgegaan lijkt zo klaar als een klontje. De kans dat Roger het is, lijkt ons net iets groter aangezien Laura vooral bezig is om de moedergans uit te hangen voor de andere meiden. Of het ook echt waar is, of een slim trucje om ons weer even zoet te houden blijft natuurlijk altijd nog maar de vraag.

