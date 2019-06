Oh no: flinke tegenslag voor de familie Meiland

De familie Meiland heeft in Frankrijk een rechtszaak verloren over de naam van hun chateau. De voormalige eigenaar van het kasteel wilde niet dat het kasteel zijn achternaam Mariaux droeg en dwong de Meilandjes via de rechter de naam van het kasteel te veranderen. “Een enorme domper, maar we laten ons niet uit het veld slaan”, zegt Martien Meiland in ‘De Telegraaf’.

De familie Meiland is bekend van de SBS6-realityserie Chateau Meiland, maar wilde hun kasteel Chateau Mariaux noemen als eerbetoon aan de vorige bewoner. “We kregen al een paar aangetekende stukken van meneer Mariaux waarin hij liet weten zijn naam niet te willen verlenen aan een commercieel bedrijf”, zegt Martien. Een poging van de burgemeester om te bemiddelen liep op niets uit. “Geen lachje of sympathiek gebaar kon er bij de man van af.”

Chateau Marillaux

De Meilandjes moesten het logo, briefpapier en de glazen vervangen, evenals de inhoud van hun website. Erica Meiland had volgens Martien een geweldig idee. “We heten nu Chateau Marillaux. De twee letters L spreek je uit als een J. Dus de uitspraak blijft hetzelfde. Is het niet om te lachen?”

Tweede seizoen

Zondag maakte SBS6 bekend dat de realityserie een tweede seizoen krijgt. In Chateau Meiland zien honderdduizenden kijkers wekelijks op maandagavond hoe Martien Meiland met zijn vrouw Erica en hun dochter Maxime met haar anderhalf jaar oude baby Claire en huisvriendin Caroline een kasteel verbouwen in de stad Limoges om er een chambres d’hôtes van te maken.

