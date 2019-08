Kijken: eerste trailer Apple-serie met Reese Witherspoon en Jennifer Aniston

Apple gunt ons een eerste blik op de aankomende serie The Morning Show. Zoals de naam al doet vermoeden, draait deze show om de medewerkers van een ochtendshow. In de hoofdrollen zie je drie grootheden: Jennifer Aniston, Steve Carell en Reese Witherspoon. YAS, we’re excited.

Wat kun je verwachten?

The Morning Show wordt omschreven als ‘een kijkje in het leven van de mensen die Amerika helpen om ’s ochtends wakker te worden’. Daarbij wordt vooral ingezoomd op de intense relaties achter de schermen. Dat klinkt weliswaar sappig, maar heel veel wijzer worden we nog niet van die omschrijving.

Drama, drama, drama?

Gelukkig geeft onderstaande eerste trailer al een duidelijker beeld. Jennifer Aniston (Friends) is te zien als Karen, Reese Witherspoon (Big Little Lies) neemt de rol van Bradley op zich en Steve Carell (The Office) vertolkt de rol van Mitch. In de eerste teaser krijgen we van hen wat veelzeggende uitspraken te horen… Let the drama begin!

Netflix-concurrent

The Morning Show wordt dit najaar in Amerika uitgezonden via het in maart aangekondigde Apple TV Plus. Deze streamingsdienst van Apple lanceert ook in Nederland. Of wij ook meteen naar The Morning Show kunnen kijken, is nog niet bekend. Apple heeft er echter in ieder geval vertrouwen in dat de topcast hen hoge kijkcijfers gaat opleveren: er is al een tweede seizoen besteld!

We zijn benieuwd!

Beide seizoenen van de serie bestaan uit tien afleveringen. Eén van de andere shows die je op Apple TV Plus mag verwachten, is See, met milieuactivist Jason Momoa en Alfre Woodard in de hoofdrollen.

