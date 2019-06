Feit of fabel: kun je wel of niet met een gerust hart de tank volgooien bij 30+ graden?

Niet alleen vandaag maar ook op andere dagen van deze week bestaat de kans dat de maximum temperaturen boven de 30 graden uitkomen. Volgens de Duitse automobielvereniging KS is dat reden om de tank van de auto niét helemaal vol te gooien, gezien dat veel schade zou kunnen aanrichten. Maar is dat eigenlijk wel echt zo?

Het kan je haast niet ontgaan zijn dat het deze hele week ontzettend warm wordt, met hier en daar een uitschieter met temperaturen boven de 30 graden. Er zijn dan ook dingen waar je extra goed op moet letten (lees: genoeg water drinken en je goed insmeren), en het niet volgooien van je tank zou er óók één van zijn. Althans, dat beweert Automobilclub Kraftfahrer-Schutz (KS). Maar volgens ANWB en Bovag zit de vork anders in de steel.

Uitzetten

KS beweert dat het helemaal geen goed idee is om je auto helemaal vol te tanken wanneer de temperaturen boven de 30 graden uitkomen. De hitte zou er namelijk voor zorgen dat benzine en diesel uitzetten, wat er in de brandende zon toe zou kunnen leiden dat de brandstof door de tankopening of brandstofontluchting kan lekken. Dit is volgens de vereniging niet alleen schadelijk voor het milieu, maar het kan ook de lak van de auto aantasten. In extreme gevallen zou er zelfs brand kunnen ontstaan wanneer de brandstof op het uitlaatsysteem terechtkomt.

Bangmakerij

Onzin, zo klinkt het tegengeluid van ANWB en Bovag. “Wij vertegenwoordigen honderden tankstationhouders in Nederland en die hebben dit nog nooit meegemaakt”, zegt Tom Huyskens van branchevereniging Bovag tegen RTL. “Het is een fabel en bangmakerij.”

Temperatuurverschil

Het temperatuurverschil is volgens KS de grote boosdoener in dit verhaal. Benzine en diesel zouden namelijk worden opgeslagen in ondergrondse tanks bij een temperatuur van 5 tot 10 graden. Is het buiten warmer dan 30 graden, dan zou de temperatuur van de brandstof in een rap tempo stijgen. Hierdoor zet deze met zo’n 2 procent uit, wat neerkomt op een liter meer volume in een tank van 50 liter. KS raadt dan ook aan om meteen te stoppen met tanken wanneer het tankpistool automatisch afslaat. Ga niet door tot de rand van de vulopening zichtbaar is, zo klinkt het advies. Ad Vonk, woordvoerder van ANWB, verwijst het weetje naar het rijk der fabelen. “Ten eerste omdat het moment dat je tankpistool afslaat, de installatie nog 6 liter ruimte heeft voor uitzetting. Dan kan er vaak nog wel wat bij, maar dat is misschien een litertje. Je moet echt heel raar doen als je ‘m helemaal tot het randje vol wilt krijgen.”

Duurt even

Ook volgens Huyskens is de kans klein dat brandstof op zo’n manier uitzet in ons land. “Ten eerste is de opslagtemperatuur in Nederland hoger”, zegt hij. “In Nederland is wettelijk vastgelegd dat benzine en diesel worden vervoerd en opgeslagen bij 15 graden. Dit om te voorkomen dat de vloeistof te veel krimpt of uitzet.” Daarnaast is de benzinetank geïsoleerd en warmt brandstof echt niet zo snel op. “Voordat de vloeistof net zo warm is als de buitentemperatuur, ben je kilometers verder en heb je brandstof verbruikt.”

Bron: HLN.be, AD.nl | Beeld: iStock