Zet je wekker maar: ‘super-bloedmaan’ vannacht heel goed te zien!

De totale maansverduistering maandag is waarschijnlijk goed te zien omdat er veel opklaringen worden verwacht. Wel is het door de matige vorst erg koud om deze ‘supermaan’ buiten te bekijken, zo waarschuwt Weeronline.

Even in de schaduw

Wie de maansverduistering goed wil zien, moet een plek uitzoeken met vrij zicht naar het westen. Een maansverduistering gebeurt als de aarde precies tussen de zon en de maan in komt. De maan staat dan in de schaduw van de aarde. Omdat de maan relatief dicht bij de aarde staat wordt deze maansverduistering ook ‘supermaan’ genoemd. De verduistering begint om 3.30 uur en rond 5.40 uur is de maan geheel verduisterd.

Bloedmaan

Rood zonlicht dat langs de aarde scheert en wordt afgebogen door de aardatmosfeer valt nog wel op de maan, waardoor de maan een rode gloed krijgt. Daarom wordt deze maan ook wel ‘bloedmaan’ genoemd, zo legt Weeronline uit. Prachtig om te zien dus, maar het wordt wel erg koud. Pak jezelf dus goed in als je naar buiten gaat in deze vroege uurtjes.

Uur vermaak

De totale verduistering duurt ruim een uur. Vanaf circa 6.45 uur begint direct zonlicht weer op de maan te schijnen en rond 8.50 uur eindigt de maansverduistering.

