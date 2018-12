3x succesrecepten voor hapjes bij de (kerst)borrel

Wil je wel eens wat anders dan een bakje chips, een stukje kaas en een schaaltje nootjes bij de borrel? Ben je op zoek naar eenvoudig te bereiden (kerst)borrelhapjes waarmee je iedereen verrast? Flair to the rescue (en jij bent de ster van de avond)!

1. Romige paprika-ricottaspread met Spaanse kruidenolijfolie en peterselie

Voorbereidingstijd: 10 minuten

Bereidingstijd: 15 minuten

Benodigdheden (voor 4 personen):

2 puntpaprika’s

20 ml Condiment Turmeric & Pepper

250 g ricotta

1 tl Gerookte paprikapoeder

25 ml Olijfolie met Spaanse Kruiden

2 takjes peterselie

Fornelli Classici (of kies voor toastjes en/of brood)

Peper

Zeezout

Bereidingswijze:

Verwarm een oven voor op 200 graden en pof de paprika’s tot het velletje begint te verkleuren. Laat de paprika in een afgedekte schaal afkoelen (eventueel in de koelkast). Hak nu de peterselie ragfijn. Meng de ricotta met het gerookte paprikapoeder, de olijfolie met Spaanse kruiden en de gehakte peterselie. Voeg een beetje zout en peper aan het kaasmengsel toe om het op smaak te brengen. Haal de gepofte paprika’s uit de koelkast en verwijder de zaadlijsten, het vel en de stelen. Hak in kleine stukjes en meng met het Condiment Turmeric & Pepper. Schep de ricottaspread in een kommetje en verdeel de paprikamarinade eroverheen. Serveer met de Fornelli of andere crackers en je hebt een heerlijke borrelhap op tafel getoverd.

2. Smeuïge rilette van gerookte makreel

Voorbereidingstijd: 10 minuten

Bereidingstijd: 10 minuten

Benodigdheden (voor 4 personen):

1 ciabatta

90 ml Koroneiki extra vierge olijfolie

1 el Mélange de France

8 Radijsjes

50 ml Tomatenpulpazijn

300 g gerookte vis zoals makreel

100 g crème fraîche

½ citroen

3 takjes dragon

Peper

Zeezout

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 175 graden. Snijd de ciabatta in 8 dunne sneetjes en leg ze op een bakplaat. Meng 70 ml Koroneiki extra vierge olijfolie met de Mélange de France en kwast de broodsneetjes hiermee in. Bak 8 – 12 minuten in de oven tot ze lekker krokant zijn. Snijd de radijsjes in plakken van een halve centimeter dik en maak ze in met Tomatenpulpazijn. Laat even intrekken. Door naar de rilette. Prak de makreel fijn, strip de dragonblaadjes van twee takjes en maak een smeuïg smeersel van de makreel, dragon, crème fraîche en citroensap. Breng verder op smaak met peper en zeezout. Smeer de rilette op de getoaste plakken ciabatta en garneer met de ingemaakte radijsplakjes en de rest van de dragon. Sprenkel tot slot de overgebleven olijfolie over de toastjes.

TIP: Je kunt rilette met iedere gerookte vissoort maken. Probeer bijvoorbeeld ook eens met forel, paling of poon.

3. Mini brioche sandwiches met komkommer-kaassalade

Voorbereidingstijd: 10 minuten

Bereidingstijd: 15 minuten

Rijstijd: 2½ uur

Benodigdheden (voor 4 personen):

200 g Farina per Pizza

80 ml volle melk

8 g droge gist

10 g Delizia di Miele con Fragole

1 tl zeezout (voor het deeg)

2 eieren

75 ml Bonsecco extra vierge olijfolie

1 komkommer

100 g belegen kaas

4 el Mayonnaise with olive oil

4 tl Honey Mustard

Zwarte peper

Zeezout

Bereidingswijze:

Kneed een deeg van de bloem, melk, gist, een theelepel zeezout, één ei en de aardbeihoning. Voeg de olijfolie toe en kneed alles goed door. Dek af met een vochtige theedoek en laat 90 minuten rijzen op een warme plek. Zet het deeg daarna 30 minuten in de koelkast. Rasp de komkommer (met schil) grof. Bestrooi het raspsel flink met zout en laat een uur intrekken. Het vocht trekt nu uit de komkommer waardoor je straks een mooie, smeuïge salade krijgt. Verdeel het deeg in kleine bolletjes van ongeveer 30 gram per stuk en plaats ze op een bakplaat. Verwarm de oven voor op 175 graden en laat de bolletjes hier 30 minuten in rijzen, nog steeds afgedekt onder het plasticfolie. Splits het ei en klop de dooier los. Smeer de bolletjes in en bak 15 minuten af in de oven. Rasp intussen de kaas grof. Doe het komkommerraspsel in een zeef, spoel af en laat goed uitlekken. Meng de geraspte kaas nu met de komkommerrasp, de olijfmayonaise, Honey Mustard en breng op smaak met zwarte peper en zeezout. Laat de briochebolletjes afkoelen, snijd ze doormidden en smeer er een flinke laag komkommer-kaassalade op. Eet smakelijk!

TIP: nóg lekkerder met een plakje gerookte zalm erop

Beeld: Oil & Vinegar