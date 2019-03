Jep, ook je strijkijzer moet je schoonmaken: zo doe je het

Hoe maak je het beste en het snelste de zool van je strijkbout schoon? Flair heeft een aantal tips verzameld voor een blinkend schoon strijkijzer.

Als de onderkant van je strijkijzer steeds meer verkleurt of bruine vlekken krijgt, kun je als volgt de zool van het strijkijzer schoonmaken zonder het apparaat te beschadigen. Je kunt de strijkijzerschool schoonmaken op meerdere manieren: met een kaars, tandpasta of met zout.

Kaars

Laat de strijkbout warm worden. Ga er met een witte kaars overheen en strijk vervolgens over een dikke laag keukenrol. Het kan zijn dat je dit proces een aantal keer moet herhalen, afhankelijk hoe vies de onderkant van het strijkijzer is.

Tandpasta

Het klinkt een beetje vreemd, maar poets de zool van het strijkijzer af en toe met tandpasta. Zorg er uiteraard wel voor dat de gaatjes niet verstopt raken, maar een beetje voorzichtig poetsen met een tandenborstel kan geen kwaad. Vervolgens goed afnemen en klaar is Kees! Het strijkijzer is weer glad en glanzend.

Het strijkijzer ontkalken

Zoals bij alle apparaten waar water aan te pas komt kan er na een tijdje kalk ontstaan. Als er sprake is van kalk bij een strijkijzer, komt er bij het strijken bruine viezigheid mee met de stoom. Deze vlekken zijn vaak hardnekkig, dus om te voorkomen dat je de boel weer opnieuw moet wassen, kun je kalkvorming het beste voorkomen.

Kalk voorkomen

Het verkalken van je strijkijzer kun je voorkomen door het te vullen met gedestilleerd water. Dit kun je o.a. kopen bij het Kruidvat. Daardoor is het strijkijzer ontkalken niet meer nodig.

Strijkijzer ontkalken doe je zo!

Ben je er te laat bij, dan is het tijd om je strijkijzer te ontkalken. Maak een mix van een kopje water en een kopje azijn, giet dit mengsel in je stroomstrijkijzer en laat het strijkijzer warm worden. Nadat het een tijdje staat te stomen, schakel je het strijkijzer uit en laat je het één tot twee uur staan. Laat daarna het apparaat leeglopen en spoel een paar keer na met water. Et voilà, het strijkijzer ontkalken is klaar.

Extra tip

Tip! Na iedere strijkbeurt het strijkijzer goed legen. Druk voordat je deze weer wegzet een aantal keer op de stoomknop tot er geen stoom meer uitkomt. Tot slot: het strijkijzer schoonmaken, reinigen en onderhouden is heel belangrijk, want zo gaat de kwaliteit en frisse geur van je strijkgoed langer mee. Succes!

