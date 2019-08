Volgens fans is dít ‘the American’ in ‘Stranger Things’ (en het is niet Hopper)

Tranen met tuiten hebben we gehuild bij het einde van’Stranger Things’. Die brief die Eleven kreeg, was niet te doen toch? Maar alle kaarten werden weer opnieuw geschud door het verschijnen van nóg een scene na de aftiteling. Wie is deze mysterieuze ‘American’?

Spoiler alert: doorlezen op eigen risico

In één of andere Russische basis bleek ‘an American’ opgesloten te zitten. Dat moest toch wel Hopper zijn?! Volgens een nieuwe theorie van fans is dat echter níet het geval.

Is het… bad boy Billy?

In een thread op Reddit denken mensen namelijk dat de vork anders in de steel zit (sorry, we wilden je hart niet nóg een keer breken). Volgens hen zou het namelijk ook net zo goed Billy kunnen zijn. Ja, deze hunk is ook ‘dood’, maar juist hier beginnen de gedachtespinsels. Het zit zo: “Toen Billy naar The Upside Down ging, zag hij een kloon van zichzelf. Misschien wisselden ze op de één of andere manier van plaats en ontsnapte Billy door een nieuwe poort te maken. Het zou verklaren hoe die demodog ook in het Russische lab leefde.” Volgens deze Reddit-gebruiker voelde het einde van Hopper met de brief dan ook behoorlijk definitief.

Hoop voor Hopper?

Is het dan echt afgelopen voor Hopper? Eén van de producenten van de serie, Matt Duffer, geeft nog een sprankje hoop. “We praten altijd over Empire Strikes Back – we wilden hem altijd een donkerder einde geven, we wilden hem altijd een Han Solo-offermoment geven.” We weten natuurlijk dat Han terugkeerde in Return of the Jedi, dus de kans is zeker groot dat de detective de aanval tóch overleefd heeft. Helaas moeten we toch nog echt nog wachten op het volgende seizoen voordat we het zeker weten.