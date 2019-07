‘Stranger Things 3’ al verslonden? Dít is wanneer je de 4e reeks kunt verwachten

Heb je direct na de release flink doorgeramd en ben je al door alle ‘Stranger Things 3’ afleveringen heen? We voelen je pijn, want het kan nog lang duren voor we een vierde seizoen krijgen. Deze is nog niet officieel aangekondigd, maar er zijn nog te veel onbeantwoorde vragen om nu te stoppen met de avonturen in Hawkins. Maar er is goed nieuws.

Doorlezen op eigen risico: dit artikel kan spoilers bevatten.

Thanksgiving

De opnames van Stranger Things 4 beginnen waarschijnlijk binnenkort! Schijnbaar heeft Production Weekly een insider gesproken over opnames voor het vierde seizoen. Die zouden al in oktober (!) van start gaan. Bedenkers van de serie, de Duffer Brothers, zouden het vierde seizoen klaar willen stomen voor een Netflix-release tijdens Thanksgiving 2020.

Feestdagen

Een aantal van de kinderen gaan elkaar voor lange tijd niet meer zien, als we het einde van seizoen drie mogen geloven. Maar er is hoop, want Eleven en Mike beloven dat ze elkaar gaan ontmoeten tijdens ‘de feestdagen’. Mooi thematisch met de vermoedelijke releasedatum van seizoen vier, toch? Ook de derde reeks speelde zich af rondom een feestdag: the Fourth of July, eveneens de releasedatum.

Dierendag

Eerder zei Stranger Things-actrice Cara Buono (Mrs. Wheeler) ook al dat de opnames komende oktober gaan beginnen en noemde zelfs een precieze datum. “We starten met het filmen van het nieuwe seizoen op 4 oktober”.

Groot succes, grote kans

Netflix en de makers van de jaren ’80 griezelserie houden nu nog alles stil. Officieel is er nog niet eens een Stranger Things 4 aangekondigd, maar we gaan er vanuit dat daar druk over gepraat wordt. Het derde seizoen kreeg lovende reviews en een recordaantal mensen zwengelden direct Netflix aan om de kids in Hawkins terug te zien. De Duffer Brothers hebben daarnaast eerder al eens aangegeven minimaal vijf seizoen van de successerie te willen maken.

De trailer van het meest recente seizoen:

