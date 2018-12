Na een briljante eerste video waarin we ontdekten dat het komende seizoen van de hitserie Stranger Things zal draaien om de opening van een hip, nieuw winkelcentrum, is er nieuwe informatie over de derde reeks van het Netflix-succesnummer. Er is een (wederom) mysterieuze teaser verschenen!

Titels

Om de verhaallijn niet meteen te onthullen, maar fans wél enigszins van nieuwe informatie te voorzien, maakt Netflix in de nieuwe teaser bekend uit hoeveel afleveringen het seizoen bestaat. Daarnaast gooien ze meteen alle titels van die afleveringen op tafel, zodat die hard-kijkers alvast los kunnen met ideeën, theorieën en voorspellingen.

1. Suzie, Do You Copy?

2. The Mall Rats

3. The Case of the Missing Lifeguard

4. The Sauna Test

5. The Source

6. The Birthday

7. The Bite

8. The Battle of Starcourt

Opheldering

Volgens Veronica Superguide roepen die titels meer vragen op dan ze beantwoorden, maar toch doen ze een poging. ‘Suzie, Do You Copy?’, de enige Suzie is Susan Hargrove (Jennifer Marshall), de moeder van Max en stiefmoeder van Billy. Je weet wel, die met dat haar en die bips in z’n jeans. Billy de Bully. ‘The Mall Rats’, dat is ongetwijfeld een verwijzing naar het winkelcentrum dat in Hawkins, Indiana gaat komen. Maar betekent ‘The Case of the Missing Lifeguard’ bijvoorbeeld dat er een grote rol is weggelegd voor ene ‘Heather’ (Francesca Reale), de lifeguard bij het zwembad? De serie speelt zich af in de Summer of ’85, dus ongetwijfeld wordt het reuze warm. Wacht: ‘The Sauna Test’…

Tasten in het duister

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Bij ‘The Bite’ wordt er vanuit gegaan dat er wel weer iets vreselijks zal gebeuren met Will Byers. Want nou ja, als iemand het bokje is, zal het Will wel wezen. Dan is er nog ‘The Battle of Starcourt’. Inside info: een eerdere teaser liet weten dat ‘The Starcourt’ de naam van het winkelcentrum is. Hoe dan ook, het wordt weer ongeëvenaarde pulp horror meets scifi.

