Nóg langer in spanning: examenuitslag laat op zich wachten door storing

Door een technische storing bij administratiesysteem Somtoday moeten duizenden leerlingen vandaag langer wachten op de uitslag van hun eindexamen. Over slechte timing gesproken…

‘Hoeveel langer wachten is onduidelijk’

Een woordvoerster van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bevestigt de storing na berichtgeving door het AD. De storing is inmiddels wel opgelost, maar hoe groot de vertraging is, is nog niet bekend. “Scholen worden nu alsnog gebeld. We hopen dat de extra wachttijd voor de meeste leerlingen beperkt blijft”, aldus een woordvoerster van CvTE.

Grote speler

Somtoday is een leerlingvolgsysteem dat de definitieve cijfers van de eindexamens automatisch invoert. 190 scholen in Nederland werken met dit systeem. Somtoday is met Magister voor scholen het grootste administratiesysteem van Nederland. De woordvoerder van Somtoday: “Magister bedient 65 procent, wij 35 procent.”

Waar het misging bij het bedrijf? Bij de zogenoemde n-term, de correctie die landelijk per vak wordt doorgevoerd in het eindcijfer naar gelang de moeilijkheidsgraad van het eindexamen. Deze is standaard ingesteld op ‘1’, maar omdat deze in werkelijkheid per vak varieert, moet alles door de scholen aangepast worden en zijn scholen nu langer aan het rekenen.

Op Twitter lopen de irritaties bij zenuwachtige scholieren én ouders hoog op:

SOMTODAY HEEFT EEN STORING, PRECIES VANDAAG UGH IK STERF VAN DE STRESS #examenuitslag — 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐿𝑒𝑜𝑛𝑖𝑒𝑘 💫 (@Leoniek__) June 12, 2019

@somtoday : prutswerk ! Een test draaien met de n-term op DE dag — Michael Broekhoven (@Broekie20) June 12, 2019

@somtoday verdorie dit test je toch uitgebreid en ruim van te voren op elke school. Op zo'n dag. Dit mag niet! Oud automatiseerder..slecht gedaan. — Arina612 (@Arina6122) June 12, 2019

#examenuitslag Die programmeur bij #Somtoday mag op herexamen — Johan van Dam (@johan67_twit) June 12, 2019

SOMToday you had ONE FUCKING JOB WAAROM NU ze zouden over een half uur gaan bellen en nu moet ik nog 2,5 uur wachten ik verwacht een vergoeding voor de hartklachten thx #examenuitslag #storing — Fleur (@Fleur_vk_) June 12, 2019

