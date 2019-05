Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Stier

Je bent er goed in om allerlei zaken voor je uit te schuiven. Dat gaat misschien eventjes goed, maar dat betekent niet dat je die dingen niet meer hoeft aan te pakken. Je moet ze straks namelijk allemaal tegelijk onder handen nemen. Dat is misschien nog wel zwaarder dan ze nu op hun tijd op te lossen. Je krijgt meer belangstelling voor het milieu. Dat is een goede zaak. Je kunt namelijk zelf ook veel doen om het de natuur beter af te laten gaan. Laat deze bui niet overwaaien.

Beeld: Sanne Bakker