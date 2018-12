Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Stier

Waar komt die onrust toch vandaan? Sta eens stil bij jezelf en probeer uit te vinden wat jou nou zo onrustig maakt. Je zou dan bijvoorbeeld kunnen ontdekken dat je je zorgen zit te maken om niets. Neem de tijd bij alles wat je onderneemt. Dit zal zeker beloond worden. Soms kun je bepaalde opmerkingen maar beter langs je af laten glijden. Het ene oor in, het andere oor uit. Misschien is het niet eens zo naar bedoeld, of vat jij het alleen maar zo op. Eventueel zou je zelfs je hand in eigen boezem moeten steken.

Beeld: Sanne Bakker