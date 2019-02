Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Stier

Mocht je nog geen kinderen hebben, dan ben je daar nu helemaal aan toe. Of je nu een man of een vrouw bent, dat maakt helemaal niets uit. Je verzorgende kant speelt op. Bespreek het met je wederhelft. In je relatie claim je je partner iets te veel. Geef hem of haar de ruimte en voorkom wrijvingen. Je mag vandaag wel eens wat meer geven dan je gewend bent. De weegschaal mag nu immers wel weer eens in balans komen. Je omgeving zal hierdoor ook aangenaam verrast zijn.

Beeld: Sanne Bakker