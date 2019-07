Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Stier

Je hebt al een tijdje een conflict met iemand. Je wilt het niet toegeven, maar eigenlijk zit je er nogal mee. Misschien vind je dat jij gelijk hebt en dat de ander dus als eerste naar jou toe moet komen. Zo werkt het echter niet. Misschien is degene die de eerste stap zet, wel het meest volwassen. Het is eigenlijk heel simpel; wanneer je het contact mist, zul je het contact moeten herstellen. Het maakt niet uit wie de eerste stap zet, het is een mooie beloning om elkaar weer te spreken.

Beeld: Sanne Bakker