Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Stier

Probeer vandaag extra voorzichtig te zijn, want je hebt de neiging dingen te laten vallen. Je lijkt er niet helemaal bij te zijn met je hoofd. De brokstukken maken het geheel nog erger. Ook in sociaal opzicht moet je erover waken geen brokken te maken. Stel je standvastig op, wanneer een stabiele relatie gaat wankelen. Terwijl je denkt dat jij je uitslooft, kan die ander daar toch ontevreden op reageren. Er zal helaas wel enige waarheid schuilen in kritiek die wordt geuit op de manier waarop jij omgaat met de mensen die dicht bij je staan.

Beeld: Sanne Bakker