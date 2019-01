Stefanie (22): ‘Dat ik de liefde van mijn leven in de bus zou vinden, had ik nooit gedacht’

In de trein, in het vliegtuig of in de bus: de liefde komt soms op de meest onverwachte momenten op je pad. Kirsten, Nicole en Stefanie vonden ‘hun’ man gewoon ergens onderweg.

Stefanie (22) viel 3 jaar geleden bij de bushalte voor de charmes van Tim.

“Ik studeerde verpleegkunde en Tim was al een jaar buschauffeur, toen we elkaar voor het eerst ontmoetten. Elke ochtend ging ik vanuit het dorp waar ik woon met de bus naar het station, waar ik moest overstappen op een andere. Op een dag kwam er een bus aan met een razendknappe chauffeur achter het stuur. Hem had ik nog nooit gezien. Hij trok meteen mijn aandacht en ik de zijne, dat zag ik aan zijn blik. Maar ik moest de andere kant op en kon dus helaas niet bij hem in de bus stappen. Ik was bang dat ik hem nooit meer zou terugzien, maar toen merkte ik dat hij een tweede én een derde rondje maakte om het station. Elke keer reed hij een beetje langzamer voorbij, zodat hij nog eens naar me kon kijken en me een knipoog kon geven. Verlegen lachte ik naar hem terug en kreeg het er helemaal warm van. Ik herinner me nog goed dat ik mijn vriendin appte dat ik net de knapste buschauffeur ooit had gezien.”

Tindermatch

“Om Tim terug te zien, nam ik me voor om hem, zodra ik de kans kreeg, bij de halte op te wachten. Maar zover kwam het niet. Toen ik een paar dagen later Tinder checkte, had ik ineens een match met een kerel die verdacht veel op Tim leek. We raakten in gesprek en ik ging door al zijn foto’s. Toen viel mijn oog op de foto waarop hij zijn chauffeursuniform droeg en had ik door wie hij was. Ik stuurde hem meteen de vraag of hij zich het meisje met de witte muts van een paar dagen eerder herinnerde. Daar antwoordde hij meteen verbaasd ja op. Perplex, maar ook heel blij planden we een paar dagen later een eerste date. Toen hadden we allebei meteen door: dit is het. De dagen erna sprak ik met Tim bij de bushalte af en reed ik met hem mee. We praatten honderduit en hadden al snel door dat we voor elkaar gemaakt waren.

Dat ik de liefde van mijn leven in de bus zou vinden, had ik nooit gedacht. Maar het blijft een bijzonder verhaal waar ik met veel plezier aan terugdenk. Ik krijg ook altijd enthousiaste reacties wanneer ik het vertel. Tim en ik zijn 3 jaar samen en erg gelukkig. Ik ben inmiddels afgestudeerd en werk in een verzorgings­tehuis, Tim rijdt nog steeds op de bus. Een paar maanden geleden hebben we een huis gekocht, waar we hopelijk ook een gezin zullen stichten. En Tim heeft me beloofd dat ik 2019 niet uit kom zonder huwelijksaanzoek.”

